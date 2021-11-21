"Не время умирать" стал самым кассовым фильмом с начала пандемии

Шпионский фильм "Не время умирать" вышел на первое место по сборам среди голливудских фильмов за 2020 и 2021 годы. Как сообщает Deadline, мировые кассовые сборы 25-ого фильма о Джеймсе Бонде превысили 733 млн долларов.

Издание отмечает, что "Не время умирать" стал абсолютным лидером по итогам двух пандемийных лет. Фильм обошел предыдущего рекордсмена - "Форсаж 9" (F9), который собрал 725 млн долларов.

- Это достижение является свидетельством того, что Дэниел Крэйг и весь актерский состав, а также наш режиссер Кэри Фукунага, продюсеры Майкл и Барбара (Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи - прим. "Кинократии") и команда сняли невероятный фильм, - сообщили в руководстве кинокомпании MGM, которой принадлежит франшиза о Бонде.

Фильм "Не время умирать" вышел в мировой прокат в последних числах сентября 2021 года. В российских кинотеатрах появился 7 октября. По итогам первой недели в отечественном прокате Бонд не смог потеснить с первого место "Веном 2", однако спустя пару недель все-таки смог вырваться на первое место.

В данный момент на зарубежные рынки приходится 79% от общего объема сборов. В пятерку стран с лучшим для "бондианы" рынком вошли Великобритания, Германия, Китай, Франция и Нидерланды.