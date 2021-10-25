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Фильм "Не время умирать" возглавил российский кинопрокат

Новости
    25.10.2021, 14:53
Текст:   Анастасия Николаева

Фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в минувшие выходные собрал в российском прокате около 96 миллионов рублей. Общая сумма сборов - 787,2 миллиона рублей.

Фото: kinopoisk.ru
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По предварительным данным портала kinobusiness.com, "Веном 2" с 86,6 миллионами рублей (всего -  2203,6 млн) недотянул до второго места из-за семейного мультфильма "Неисправимый Рон". История о дружбе мальчика Барни и би-бота Рона, стартовала в первую неделю со сборов в 90 миллионов рублей.

"Семейка Адамс: Горящий тур" - на четвертом месте с 71,1 миллиона рублей. Вторая часть перезапуска анимационной франшизы собрала в России уже более 370 миллионов за две недели.

Замыкает пятерку "Хэллоуин убивает". Второй фильм возобновленной франшизы собрала в первую неделю проката 52,4 миллиона рублей.

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