АвтоВАЗ приостановил прием заказов на Lada Granta с "автоматом"

В настоящий момент АвтоВАЗ принимает заказы от дилерских центров на январь 2022 года. В списке доступных автомобилей присутствуют не все модификации семейства Lada Granta. Об этом сайту "Лада.Онлайн" сообщил один из дилерских центров российской марки.

Как отметил источник, не принимаются заказы на Granta с АТ. Это связано с производственными ограничениями. Когда возобновят заказы на эти комплектации "бюджетников", не сообщается.

АвтоВАЗ оснащает семейство Lada Granta двумя видами автоматических трансмиссий. Это 5АМТ ВАЗ ("робот"), который устанавливается только на Cross-версию универсала, а также 4АТ Jatco (четырехступенчатый классический "автомат"). Последний ставится на универсал, седан, лифтбек, хэчтбек.

По итогам 10 месяцев этого года Lada Granta лидирует на российском рынке новых автомобилей. Дилеры марки реализовали 98 259 экземпляров этого семейства.

Сейчас седан Granta стоит от 559 900 рублей, лифтбек - от 581 900 рублей, хэтчбек - от 613 500 рублей, универсал - от 588 900 рублей, а "внедорожный" универсал - от 683 900 рублей.

Ранее "РГ" сообщала о том, что АвтоВАЗ будет предлагать автомобили с дополнительными опциями, комплект и стоимость которых определены непосредственно заводом-изготовителем.

Кроме того, компания порекомендовала дилерам марки уже сейчас начать подготовку к премьере обновленной Lada Vesta.