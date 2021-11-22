Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
22.11.2021 16:18
Рубрика: Легковые авто

Большинство людей считает, что у электрокаров есть ДВС

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Компания Toyota, презентуя первый электрический кроссовер bZ4X, представила результаты своего исследования, которое касается грамотности клиентов в отношении BEV, то есть электрокаров, и гибридов.

Фото: Istock
С пробегом за 300 000 км. Самые надежные дизельные моторы из Японии и Кореи

Впервые опрос был проведён в 2019 году, и тогда 66% респондентов на вопрос о наличии у электрокара двигателя внутреннего сгорания, ответили положительно.

За эти полтора года рынок "батарейных" транспортных средств значительно вырос, и, казалось, люди должны были стать грамотнее, но итогом опроса в 2021 году стали те же 66%.

Но ещё обиднее Toyota, как первопроходцу в сегменте гибридов, должно быть за 75% респондентов, которые уверены, что гибриды необходимо подключить. Вероятно, людей несколько сбивает с толку название типа гибрида - plug-in, но это ничего не меняет.

В Toyota обеспокоены таким положением дел, ведь существующие стереотипы и заблуждения точно не способствуют развитию автомобилей будущего.

В связи с этим, пишет Carscoops, компания планирует открыть в США образовательный центр, в котором будут проходить обучение дилеры, а также проводиться различные семинары по ликвидации безграмотности.

#Toyota