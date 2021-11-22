Большинство людей считает, что у электрокаров есть ДВС

Компания Toyota, презентуя первый электрический кроссовер bZ4X, представила результаты своего исследования, которое касается грамотности клиентов в отношении BEV, то есть электрокаров, и гибридов.

Впервые опрос был проведён в 2019 году, и тогда 66% респондентов на вопрос о наличии у электрокара двигателя внутреннего сгорания, ответили положительно.

За эти полтора года рынок "батарейных" транспортных средств значительно вырос, и, казалось, люди должны были стать грамотнее, но итогом опроса в 2021 году стали те же 66%.

Но ещё обиднее Toyota, как первопроходцу в сегменте гибридов, должно быть за 75% респондентов, которые уверены, что гибриды необходимо подключить. Вероятно, людей несколько сбивает с толку название типа гибрида - plug-in, но это ничего не меняет.

В Toyota обеспокоены таким положением дел, ведь существующие стереотипы и заблуждения точно не способствуют развитию автомобилей будущего.

В связи с этим, пишет Carscoops, компания планирует открыть в США образовательный центр, в котором будут проходить обучение дилеры, а также проводиться различные семинары по ликвидации безграмотности.