Указ губернатора Ивановской области от 22 ноября 2021 года № 157-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Подпункт 11.1 пункта 11 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) проведение конгрессных мероприятий с численностью участников до 250 человек в помещениях, соответствующих требованиям Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0198-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 26.06.2020, при условии доступа участников на мероприятие при предъявлении одного из следующих документов либо QR-кода, подтверждающего:

прохождение полного курса вакцинации или начало курса вакцинации (получение первого компонента вакцины) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию;

перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или наличие антител иммуноглобулина G (IgG), выданного не ранее 01.05.2021;

наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты посещения указанных мероприятий (в случае наличия медицинских противопоказаний к прохождению вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2).

Рекомендовать организаторам конгрессных мероприятий проводить тестирование участников мероприятий на отсутствие антигена SARS-CoV-2 в день посещения указанного мероприятия.".

2. Абзац первый подпункта 16.1 пункта 16 после слова "(кинозалы)" дополнить словами "детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, аттракционы:".

3. Подпункт 16.2 пункта 16 признать утратившим силу.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







