Мосбиржа возобновила торги облигациями "Роснано"

Московская биржа возобновила торги облигациями "Роснано". Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе торговой площадки.

"Московская биржа отправила запрос в АО "Роснано" для выяснения планов компании в отношении ценных бумаг эмитента, допущенных к торгам на Московской бирже", - пояснили в компании.

В Мосбирже отметили, что решение о статусе листинга бумаг будут приниматься после получения ответа и "анализа другой информации по эмитенту".

Ранее "Роснано" сообщило о встрече с кредиторами и держателями облигаций, на которой обсуждались долги компании и пути их погашения. В госкорпорации отметили, что накопленный долг и финансовая модель "требуют корректировок". В пятницу Мосбиржа приостановила торги облигациями "Роснано" по предписанию Банка России.

Сейчас на Мосбирже торгуются девять выпусков облигаций "Роснано". Их общий объем составляет 71,5 миллиарда рублей.