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22.11.2021 17:00
Рубрика: Российский автопром

На УАЗе из работников сделают роботов

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

На Ульяновском автозаводе рабочие могут получить экзоскелеты, которые позволят сделать тяжёлый физический труд легче и менее травмоопасным. Рабочие, опробовавшие новинку в деле, сказали, что к таким костюмам "надо привыкнуть, но в целом плюсы у данных моделей есть".

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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На УАЗе были представлены экзоскелеты Exorise в двух вариантах - мужском X-Soft и женском - X-Soft Lady. Суть костюма - повторение биомеханики человека для пропорционального усилия движения человека, а также снижение нагрузок на определённые группы суставно-мышечного аппарата.

"Модели X-Soft и X-Rise - первые российские экзоскелеты, прошедшие успешное внедрение на промышленных предприятиях, - рассказал на презентации продукции представитель компании "Восток Сервис" Дмитрий Малышев. - Делая легче длительные работы с инструментом, удержание рук на весу и перенос тяжелых грузов, они будут полезны на любом производстве, в каждом цеху. Экзоскелеты Exorise - не просто инструмент для повышения выносливости и продуктивности работников на промышленных предприятиях, строительных площадках и в логистических центрах. Это большой шаг в будущее, где интеллект и опыт человека, взаимодействуя с силой робота, расширяют границы человеческих возможностей".

В деле их удалось опробовать грузчику при выполнении работ по перемещению и складированию комплектующих, слесарю МСР в производстве сборки и сдачи при работах по установке колёс.

Напомним, с июля внедрение экзоскелетов началось на АвтоВАЗе.

#УАЗ