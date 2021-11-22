ОНФ предлагает отменить наказание за повторную езду с нечитаемыми номерами

Эксперты ОНФ предлагают убрать из новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, которую готовит минюст, ответственность за повторное управление с нечитаемыми номерами. Также они предлагают ввести ответственность за превышение средней скорости. Кроме того, они поддержали усиленную ответственность за управление в нетрезвом виде, если в салоне есть дети. Соответствующие предложения подготовлены и в ближайшее время будут направлены в минюст, а также в минтранс и МВД.

Скрытый номер не надо путать с нечитаемым. За это и прав лишают, если с таким поехать. Фото: Сергей Михеев

Эксперты рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" обсудили последние изменения в новом КоАП и предложили внести в них поправки. Напомним, что после обнародования изменений в проекте Кодекса, больше всего водителей возмутила предложенная ответственность за повторное управление с нечитаемыми номерами. Она предусматривает штраф 5 тысяч рублей или лишение прав до 3 месяцев.

Напомним, ныне действующий КоАП предусматривает наказание за нечитаемые знаки в виде предупреждения или штрафа 500 рублей. Ответственности за повторное нарушение не предусмотрено. В предыдущей редакции нового КоАП за нечитаемые номера предлагалось только предупреждать. А за повторное нарушение наказывать штрафом в 500 рублей. Но в новой редакции ответственность усилили. В результате это может стать самой коррупционноемкой статьей. Ведь у нас на дорогах то снег, то грязь. В непогоду чистые номера у автомобилей могут быть только перед выездом. Останавливаться каждые пять минут, чтобы их протереть, просто невозможно. Зато благодаря такой статье в непогоду людям нужно либо оставлять машины дома, либо с высокой долей вероятности лишаться прав. Поскольку повторное нарушение произойдет практически сразу, после первого.

Непонятно, чего хотят добиться авторы этого усиления ответственности. Когда речь идет о борьбе с управлением с подложными или поддельными номерами, то есть с теми, на которых знаки изменены, это имеет смысл. Когда водители специально скрывают номер своего автомобиля, залепляя его грязью или снегом - тоже понятно. Но это - другая статья.

И в этой статье итак предусмотрена жесткая ответственность - штраф 5 тысяч рублей или лишение прав до 3 месяцев. Ее, кстати, разработчики также предложили усилить - убрать штраф, а лишение поднять до года. Но при чем тут нечитаемые знаки, то есть забрызганные грязью с наших дорог и улиц?

Благодаря новой статье в непогоду людям нужно будет либо оставлять машины дома, либо с высокой долей вероятности лишаться прав

Зато проект нового КоАП не предусматривает, как и действующий, наказания за превышение средней скорости. Как считают эксперты ОНФ, это необходимо исправить. С одной стороны, контроль за средней скоростью с большей эффективностью заставляет водителей соблюдать скоростной режим. С другой стороны, краткосрочные превышения, например, при обгоне он прощает. Но сейчас такое измерение скорости практически не применяется. Дело в том, что административное правонарушение характеризуется временем и местом его совершения, а при определении средней скорости точного времени и места совершения нарушения не установить, на что указал Верховный суд. Тем более что применители камер начали их устанавливать на очень протяженных участках - в случае, который рассматривал ВС, участок был более 70 км - а это может быть юрисдикцией разных судов. В результате МВД рекомендовало регионам не выносить штрафы за превышения средней скорости. Поэтому сейчас такие камеры не работают.

Эксперты предлагают установить, что средняя скорость измеряется на участке с одинаковым ограничением скоростного режима, не имеющего альтернативного объезда, позволяющего проехать его быстрее, и находящегося в одной юрисдикции суда.

Напомним также, что в новой редакции КоАП вводится повышенная ответственность для пьяных водителей, если они перевозили в нетрезвом виде детей. Таким нарушителям придется заплатить штраф 50 тысяч рублей и лишиться прав на 3 года. Предложение о таком усилении ответственности озвучил несколько лет назад глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников. Эксперты с этой санкцией согласны и даже предлагают расширить повышенную ответственность нетрезвых водителей не только на перевозку ими детей, но и любых пассажиров.

Однако они выступили против введения в статью о систематическом нарушении правил непропуска пешеходов. Напомним, что в новой редакции Кодекса появляется статья за систематические грубые нарушения правил. Три нарушения - и лишение прав до полутора лет. Список грубых нарушений ограничен: проезд на красный свет, выезд на встречку, превышение скорости более чем на 40 км/час, разворот через сплошную, а также непропуск пешехода. Однако у нас до сих пор часто наказывают водителей за непропуск пешехода не по действующим правилам, а по давно устаревшим. Это очень спорный вопрос. А раз административная практика по этому вопросу спорная, то вводить за такое нарушение повышенную ответственность опасно ростом коррупции на дорогах. Буквально недавно корреспондент "РГ" принимал участие в процессе по поводу того, что один водитель якобы не уступил дорогу пешеходу. И только в кассационном суде решили, что у него не было обязанности дорогу уступать. На это у водителя ушло два года. Поэтому эксперты предлагают эту статью исключить из списка систематических нарушений.

Кстати, по непонятной причине в этот перечень не включено такое нарушение, как движение во встречном направлении по улице с односторонним движением. То есть водителям, едущим навстречу потоку по односторонней улице, повышенная ответственность также не будет грозить, хотя это действительно опасный маневр.

Еще одна новация проекта КоАП - разделение водителей на неимеющих право управления и лишенных его. Для вторых ответственность выше. Эксперты не считают это правильным. Что одни, что другие, не имея права управления, сознательно садятся за руль. Какая разница, по какой причине водитель не может управлять тем или иным транспортным средством?

Эксперты также предлагают усилить ответственность нетрезвых водителей не только за перевозку ими детей, но и любых пассажиров

Но есть один нюанс. Необходимо сделать исключения для тех, кому приставы приостановили действие водительского удостоверения из-за долгов. Причем из-за долгов, которые могут быть никак не связаны с автомобилем. Например, за неуплату алиментов или долгов за ЖКХ. Такая практика сейчас развита. Но зачастую должники узнают о том, что приставы приостановили действие их прав только тогда, когда инспектор ГИБДД остановит их на дороге. В этой ситуации считается, что они управляют автомобилем, не имея права управления. При этом, заметьте, права управления их никто не лишал. Это может сделать только суд, и не за долги, а за грубые нарушения правил.

Кстати, одновременно с новым КоАП разрабатывается еще и совершенно новый Кодекс - Процессуальный КоАП. В нем предусмотрена такая обеспечительная мера, как временное ограничение прав. Например, остановили нетрезвого водителя, все оформили, направили материалы дела в суд. Но до решения суда, он прав не лишен, а значит может продолжать спокойно ездить за рулем. Именно для таких случаев и вводится временно ограничение прав. А за управление автомобилем во время такого ограничения проект нового КоАП предусматривает штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Может быть эту меру стоило бы применять к тем, кого судебные приставы ограничили в праве управления. Хотя такое ограничение прав до решения суда тоже вызывает вопросы. Это также может стать коррупционной лазейкой.

В общем, в этом плане Кодекс также нуждается в доработке.