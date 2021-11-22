Песков дал пояснения по участию Путина в эксперименте с назальной вакциной

Президент примет участие в эксперименте по введению назальной вакцины от коронавируса, когда врачи разрешат, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока только он изъявил готовность, именно об этом вчера он говорил в беседе​​​. Разумеется, он только вчера сделал укол второй вакциной, поэтому, конечно, он не мог сделать назальную", - объяснил пресс-секретарь президента. "Но, тем не менее, он изъявил готовность принять участие и в процессе по апробации назальной вакцины", - подтвердил Песков.

На вопрос, когда это может произойти, пресс-секретарь главы государства ответил, что "своевременно, как врачи придут к выводу о том, что это можно делать".