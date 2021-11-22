Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации

Президент Владимир Путин чувствует себя нормально после ревакцинации от коронавируса, сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, вчера Владимир Путин сделал прививку "Спутник Лайт" в качестве ревакцинации. Об этом он рассказал сам.

Песков подчеркнул, что президент продолжает работать, например, сегодня уже провел встречу с главой Федеральной налоговой службы. Также во второй половине дня Путин запланировал международный телефонный разговор.