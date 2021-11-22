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22.11.2021 18:03
Рубрика: Культура

Худрук Платоновского фестиваля получит французский орден Искусств

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Театральный режиссер и руководитель международного Платоновского фестиваля в Воронеже Михаил Бычков стал офицером ордена Искусств и литературы.
Фото: Андрей Парфёнов Фото: Андрей Парфёнов
Фото: Андрей Парфёнов

Награда присуждается министерством культуры Франции с 1957 года за особый вклад в развитие национального и мирового искусства. У ордена три степени: кавалер, офицер и командор.

Фото: Предоставлено пресс-службой проекта
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"Очень рад, что эта высокая награда стала признанием вашего важнейшего вклада в укрепление сотрудничества и обмена между нашими странами", - отметил в письме к Михаилу Бычкову посол Франции в России господин Пьер Леви.

Михаил Бычков - выдающийся режиссер, чьи спектакли идут в нескольких городах России. Живет и работает в Воронеже. Здесь он основал Камерный театр, первым спектаклем которого в июне 1994 года стала "Береника" по трагедии Жана Расина. С 2011 года по инициативе и под руководством Бычкова в городе проходит международный Платоновский фестиваль искусств. Этот форум по праву считается одним из наиболее масштабных мультикультурных событий страны. До пандемии он ежегодно собирал около ста тысяч зрителей.

На днях кавалерами французского ордена Искусств также стали худрук Александринского театра Валерий Фокин и худрук "Упсала-цирка" Лариса Афанасьева. Награды им вручили в Санкт-Петербурге.

Франция регулярно отмечает своим орденом выдающихся деятелей культуры из России. Так, статус кавалера в свое время получили историк моды Александр Васильев и кинорежиссер Карен Шахназаров, офицера - альтист и дирижер Юрий Башмет и режиссер Андрей Кончаловский. Степень командора была присуждена, в частности, Михаилу Горбачеву и Кириллу Серебренникову.

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