Глава Крыма уволил обвиняемую в получении взятки министра культуры

Глава РК Сергей Аксенов освободил от должности министра культуры Крыма Арину (Веру) Новосельскую. Соответствующий указ руководителя региона опубликован на портале правительства республики.

В документе говорится, что министр снята с занимаемого поста в связи с утратой к ней доверия. Из документа следует, что такое решение Аксенов принял с учетом проведенной Комитетом по противодействию коррупции РК проверки соблюдения Новосельской требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также исполнения ею должностных обязанностей в части противодействия коррупции.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил чиновнице обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку 25 миллионов рублей за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе. На прошлой неделе Басманный суд Москвы поместил ее под арест на два месяца.

Новосельская руководила Минкультуры республики с февраля 2014 года, когда полуостров еще входил в состав Украины.