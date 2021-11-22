Skoda показала новый Karoq на видео. До премьеры - неделя

Skoda Karoq готовится к дебюту в рестайлинговом варианте, который, судя по ранее опубликованным тизерам, станет ярче и эмоциональнее. Компания продолжает интриговать, и на этот раз засветила части своего самого доступного кроссовера в видеотизере.

Karoq показан в ярко-оранжевом цвете, который был разработан изначально для ещё одной знаковой модели марки - Skoda Fabia четвёртого поколения. Также видео подтверждает, что модель получит новую головную оптику с дневными ходовыми огнями с небольшим зигзагом. В топовых версиях Karoq можно будет заказать с полностью светодиодными фарами.

Из особенностей, продемонстрированных в тизере, также можно отметить аэродинамичные диски и долгожданную многими панорамную крышу.

Презентация Skoda Karoq 2022 модельного года состоится 30 ноября.

Ранее "РГ" сообщала, что обновлённый Skoda Karoq максимально быстро появится в России: известно, когда начнут принимать заказы.

В России актуальную версию Skoda Karoq можно купить с "атмосферником" 1.6 MPI мощностью 110 л.с. и 150-сильной "турбочетвёркой" 1.4 TSI. Система полного привода доступна только с 1.4 TSI и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG. Цены на модель начинаются от 1 641 000 рублей.