Тома Хэнкса ни разу не звали в киновселенную Marvel

Том Хэнкс - один из талантливейших актеров современности - во время записи подкаста SmartLess "пожаловался", что ему ни разу не предлагали роль в киновселенной Marvel. Об этом пишет Digital Spy.

65-летний артист предполагает, что если ему и поступит когда-нибудь предложение сыграть в одной из сверхприбыльных франшиз студии, то, скорее всего, это будет нечто вроде амплуа министра обороны, который будет обращаться за помощью к супергероям.

Ранее в Сети курсировали слухи о том, что он может появиться в сиквеле "Доктора Стрэнджа" в качестве злодея, но Хэнкс опроверг их, сказав, что не умеет играть плохих парней.