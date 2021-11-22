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Тома Хэнкса ни разу не звали в киновселенную Marvel

Новости
    22.11.2021, 15:15
Текст:   Богдан Бобров
Фото: Rich Fury/Invision/AP, File Фото: Rich Fury/Invision/AP, File
Фото: Rich Fury/Invision/AP, File

Том Хэнкс - один из талантливейших актеров современности - во время записи подкаста SmartLess "пожаловался", что ему ни разу не предлагали роль в киновселенной Marvel. Об этом пишет Digital Spy.

Фото: sonypictures.ru
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65-летний артист предполагает, что если ему и поступит когда-нибудь предложение сыграть в одной из сверхприбыльных франшиз студии, то, скорее всего, это будет нечто вроде амплуа министра обороны, который будет обращаться за помощью к супергероям.

Ранее в Сети курсировали слухи о том, что он может появиться в сиквеле "Доктора Стрэнджа" в качестве злодея, но Хэнкс опроверг их, сказав, что не умеет играть плохих парней.

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