Захарова: Ситуация на границе Польши и Беларуси - пример информационной войны

Ситуация на белорусско-польской границе является показательным примером информационной войны. Для широкой аудитории кризис преподносится в искаженном виде, без сравнения с другими миграционными потоками в ЕС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху".

"То, что мы сейчас видим на белорусско-польской границе, является образцом, показательным примером информационной войны", - отметила дипломат. Ее удивило, что три тысячи иракцев, которые стремятся попасть в ЕС, в Германию через Беларусь, стали "глобальной угрозой для существования ЕС" при том, что Италия за несколько дней пропускает большее количество людей из разных стран мира.

По словам Захаровой, разница в том, что в Италию мигранты прибывают нелегально, а на территории Беларуси находятся на законных основаниях, прибывают легальным путем. "Так кто кому угрозу создает и почему об этом не говорят? Потому что мы сами об этом говорим недостаточно", - отметила представитель МИД РФ. Дипломат выразила уверенность в необходимости "пробивать брешь" в информационном пространстве Союзного государства. И делать это нужно через вещание теле- и радиопроектов на важных для региона языках.

Напомним, ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября, когда более тысячи беженцев предприняли попытку проникнуть на территорию ЕС. Польские военные применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В настоящее время часть мигрантов разместилась в спешно обустроенном белорусскими властями пункте размещения, а другая часть продолжает оставаться во временном лагере у границы. Некоторые беженцы вернулись в Ирак.