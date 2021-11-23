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23.11.2021 11:40
Рубрика: Общество

Эксперты пришли к выводу о спаде четвертой волны COVID-19 в РФ

Текст: Евгения Думанская

В России вторую неделю постепенно снижается число новых случаев заражения коронавирусом, что, по мнению опрошенных "Коммерсантом" экспертов, может говорить о том, что четвертая волна COVID-19 идет на спад.

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Накануне в нашей стране выявили 35 681 новый случай - это минимум за последний месяц. По данным Роспотребнадзора, за неделю снижение составило 2,5%. В ведомстве это связывают с увеличением темпов вакцинации и принятыми в регионах ограничительными мерами.

Согласно подсчетам центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ, за минувшую неделю в Москве и ЮФО стало на 1% меньше положительных результатов ПЦР-тестов, в Санкт-Петербурге и ЦФО - на 2%, в УФО их доля сократилась на 6%. Только в СКФО положительных ПЦР-тестов стало больше - доля выросла с 7% до 14%. В среднем по России за неделю частная лаборатория отметила снижение на 6%. Как пояснил гендиректор центра Андрей Исаев, главный критерий, позволяющий судить о том, что волна отступает - количество положительных проб от общего числа ПЦР-тестов.

По словам Исаева, волна длилась 6-8 недель - подъем заболеваемости начался в сентябре, пик пришелся на октябрь, а во второй половине ноября пошел на спад. При этом предыдущие волны длились существенно дольше восьми недель: так, вторая началась в сентябре 2020 года и ее "хвост" еще наблюдался в феврале, третья стартовала в мае, а снижение началось только в августе.

Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов считает более важным показателем летальность. Он отметил, что с каждой волной количество смертей увеличивается, и связано это с низким уровнем коллективного иммунитета - в странах, где привиты более 80% населения ситуация складывается несколько иным образом.

"В Великобритании в прошлый подъем заболеваемости было по 40-50 тыс. новых случаев в день, но при этом на пике умирали 100 человек в сутки, то есть в десять раз меньше, чем у нас", - сказал Харитонов, добавив, что снижение заболеваемости - не повод расслабляться.

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С мнением Харитонова согласен директор Института междисциплинарных исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук. Он считает, что пандемию остановит только невосприимчивость большей части населения к вирусу. По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, уровень коллективного иммунитета в России превысил 50%. При этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что обеспечить защиту населения позволит уровень коллективного иммунитета в 90-95%.

Эксперты полагают, что из-за недостаточного уровня коллективного иммунитета уже скоро можно ожидать новую волну, рост заболеваемости уже отмечается во многих странах мира. Однако делать прогнозы очень сложно, например, в Японии штамм "дельта" мутировал, потерял жизнеспособность и вспышка сама по себе прекратилась.

Фото: Сергей Михеев
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"Мы плотно связаны с европейскими странами, поэтому волна придет и к нам. Я думал, это случится после январских праздников, но, учитывая резкий подъем заболеваемости в Австрии, Германии, Нидерландах, есть вероятность, что начало придется на декабрь", - прогнозирует Исаев.

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