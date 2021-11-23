Кевин Спейси заплатит 30,9 млн долларов за крах "Карточного домика"

Суд отклонил апелляцию адвокатов Кевина Спейси и обязал его выплатить компании MRC, разрабатывавшей сериал "Карточный домик", 30,9 миллионов долларов. Решение было принято в октябре 2020 года и подтверждено в ноябре 2021.

Суд встал на сторону Media Rights Capital, и компания получит 29,5 миллиона долларов в качестве компенсации за ущерб и 1,4 миллиона долларов за судебные издержки, пишет Deadline.

После обвинений в сексуальных домогательствах Спейси, исполнявший главную роль на протяжении пяти сезонов, был вынужден уйти из сериала, и шестой сезон стал для "Карточного домика" последним.

Напомним, в октябре 2017 года актер Энтони Рэпп заявил о сексуальных домогательствах со стороны Спейси. Раппу тогда было 14 лет. Спейси извинился, но за этим последовали множественные обвинения в приставаниях. В тот же период актер заявил о своей нетрадиционной ориентации.