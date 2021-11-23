Kia назвала цены на обновленный кроссвэн Carnival для России

Kia Carnival вышел на российский рынок в апреле 2021 года и уже получил порцию обновок, в числе которых новый логотип и расширенные составы комплектаций.

Единственное обновление внешности кроссвэна (так модель позиционируют в Kia) - новые логотип марки и эмблема модели.

В комплектации Comfort, являющейся базовой, изменений не произошло, а в версии исполнения Luxe у селектора трансмиссии появилась кожаная отделка.

Масштабное обновление начинается с версии Prestige: в этой комплектации и выше Kia Carnival 2022 модельного года оснащается телематической системой Kia Connect, позволяющей дистанционно управлять запуском двигателя, настройками климата, отслеживать техническое состояние и так далее.

В комплектации Prestige также появилась новая мультимедиа с дисплеем 12.3 дюйма, аудиосистема Bose с 12 динамиками, датчик дождя и расширенный комплекс ассистентов Drive Wise, в который включены система предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом, система камер кругового обзора, камера для общения с пассажирами второго и третьего ряда, функция напоминания о пассажирах на заднем ряду.

Комплектации Premium и Premium+ дополнены датчиками дождя, системой предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом и телематическим комплексом Kia Connect.

Список силовых агрегатов не изменился: в зависимости от комплектации кроссвэн Carnival можно выбрать со 199-сильным дизелем или бензиновым атмосферным V6 3.5 мощностью 249 л.с., оба работают в паре с 8-диапазонным "автоматом".

Цены на Kia Carnival 2022 модельного года: от 2 864 900 до 3 994 900 рублей. На этапе выхода на российский рынок стоимость минивэна лежала в диапазоне 2 599 900 до 3 579 900 рублей.