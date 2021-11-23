Определен лучший мультфильм на конкурсе "Лістападзік"

Хотя до финишного аккорда XXVII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" остается еще три дня, во вторник его младший товарищ - "Лістападзік" - уже подвел конкурсные итоги детской программы в минском кинотеатре "Пионер".

Девять мастеров кинематографа и юных кинокритиков проявили повышенный интерес к большинству представленных работ. А возглавляла судейскую коллегию "Лістападзіка" заслуженная артистка России, вице-президент и генеральный директор открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии "Киношок" Ирина Шевчук.

По ее словам, которые приводит БЕЛТА, "на конкурс были представлены достойные картины, и у жюри не было разногласий. Надеюсь, мы сделали все по справедливости", - полагает Шевчук, с удовольствием оценив и эмоции столичных зрителей. Она пожелала белорусам, "огромных успехов, счастья и любви".

Оценивал работы детских лент и белорусский режиссер Александр Ленкин, и директор киностудии "Грузия фильм" Хатуна Хундадзе. А в состав совета юных кинокритиков вошли Гарардас Сенюцас, Вероника Гапанович, Артем Зайцев, Екатерина Летецкая, Артем Лученок и Полина Шульга.

"Золотой "Лістападзік" за лучший фильм присужден полнометражному мультфильму "Даже мыши попадают в рай". Эту картину совместно воплотили кинематографисты Чехии, Франции, Словакии и Польши, а возглавляли проект режиссеры Ян Бубеничек и Дениза Гриммова. Кстати, уточняет агентство, эта работа уже получила "Золотой кубок" Шанхайского международного кинофестиваля (2021) как лучший анимационный фильм.

История ленты начинается с вполне предсказуемой вражды Мышонка и Лиса. Однако, оказавшись в животном раю, они понимают, что не такие уж они разные, и становятся друзьями. "На мой взгляд, это потрясающая картина. Она уникальна даже для фестиваля, где достаточно много качественной анимации. Мы единогласно приняли решение выбрать эту ленту лучшей", - подчеркнул Александр Ленкин.

Обладателем награды за "Лучшую детскую роль" стала актриса фильма "Новенький" российского режиссера Александра Кулямина Вероника Устимова. А специальным призом жюри "За симфонию чувств" отмечен фильм "Прелюдия и фуга" белорусского постановщика Игоря Волчека. Здесь сквозь призму детских воспоминаний авторы рассказывают о событиях прошлого века, жизни поколений и формировании творческой личности.

Приз "Лучшая работа взрослого актера в детском фильме" получил Архипп Лебедев - актер фильма "Новенький", который отмечен и призом зрительских симпатий. А диплом за "Акварельную полифонию души поэта" присужден за фильм "Я тайну глыбіні душы хаваю" белорусского режиссера Елены Петкевич.

Как уже информировал "СОЮЗ", фестиваль открыли в этом году анимационным мюзиклом "Звезды седьмого неба" режиссера Елены Туровой. Помимо этого, в кинотеатре "Пионер" сегодня прошли показы еще нескольких анимационных фильмов: "Бу!", "Прелюдия и фуга", "Томми и львенок", "Полный рот воды", "Папа - большой, я - маленькая", "Вечное пламя".

Остается напомнить, что XXVII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад", который проходит с 20 по 26 ноября, получил в этом году 273 заявки из 54 стран. Его учредители - Министерство культуры и Мингорисполком, а организатор - киностудия "Беларусьфильм".