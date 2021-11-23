Персонажей трилогии сиквелов "Звездных войн" могут вернуть на экраны

Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди рассказала о планах компании вернуться к историям некоторых персонажей из так называемой трилогии сиквелов "Звездных войн". Об этом она сообщила в интервью журналу Empire.

Трилогия сиквелов охватывает события, происходящие спустя 30 лет после легендарной дуэли Люка Скайуокера с Дартом Вейдером. На первых ролях там выступают молодые персонажи - девушка Рей и темный воин Кайло Рен. Кроме этого, присутствуют и другие новые герои, а также всем известные Люк и Лея, Хан Соло, Чубакка, дроиды R2-D2 и C-3PO. С 2015 по 2019 год вышли фильмы "Пробуждение силы", "Последние джедаи" и "Скайуокер. Восход".

Казалось, что на этом истории данных персонажей завершились, однако теперь с творческой командой ведутся переговоры об их возвращении. При этом Кеннеди (которая кстати была продюсером всей вышеуказанной трилогии) не стала намекать, о каких конкретно героях идет речь.

В своем интервью она также раскрыла некоторые детали встречи Хейдена Кристенсена и Юэна МакГрегора, которые спустя много лет объединились на площадке для съемок в сериале "Оби-Ван Кеноби".

- Они давно не виделись. Я удивилась, насколько невероятно эмоциональным было для каждого из них снова оказаться в этих ролях, и осознала, как важны "Звездные войны" для каждого из них, - рассказала Кэтлин Кеннеди.

Сериал должен выйти на экраны в 2022 году.