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Персонажей трилогии сиквелов "Звездных войн" могут вернуть на экраны

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    23.11.2021, 14:12
Текст:   Ася Кушнарева

Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди рассказала о планах компании вернуться к историям некоторых персонажей из так называемой трилогии сиквелов "Звездных войн". Об этом она сообщила в интервью журналу Empire.

Трилогия сиквелов охватывает события, происходящие спустя 30 лет после легендарной дуэли Люка Скайуокера с Дартом Вейдером. На первых ролях там выступают молодые персонажи - девушка Рей и темный воин Кайло Рен. Кроме этого, присутствуют и другие новые герои, а также всем известные Люк и Лея, Хан Соло, Чубакка, дроиды R2-D2 и C-3PO. С 2015 по 2019 год вышли фильмы "Пробуждение силы", "Последние джедаи" и "Скайуокер. Восход".

Казалось, что на этом истории данных персонажей завершились, однако теперь с творческой командой ведутся переговоры об их возвращении. При этом Кеннеди (которая кстати была продюсером всей вышеуказанной трилогии) не стала намекать, о каких конкретно героях идет речь.

В своем интервью она также раскрыла некоторые детали встречи Хейдена Кристенсена и Юэна МакГрегора, которые спустя много лет объединились на площадке для съемок в сериале "Оби-Ван Кеноби".

Фото: kinopoisk.ru
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- Они давно не виделись. Я удивилась, насколько невероятно эмоциональным было для каждого из них снова оказаться в этих ролях, и осознала, как важны "Звездные войны" для каждого из них, - рассказала Кэтлин Кеннеди.

Сериал должен выйти на экраны в 2022 году.

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