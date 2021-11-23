Сценарист назвал отличие новой "Матрицы" от других блокбастеров

Один из авторов сценария четвертой "Матрицы" Дэвид Митчелл раскрыл некоторые особенности нового фильма. Он не стал делиться подробностями сюжета, но назвал "Воскрешение" очень красивым и необычным творением.

По его словам, проект является не перезапуском, а самостоятельным произведением, содержащим при этом элементы оригинальной трилогии.

- В фильме есть то, что мы не ожидаем увидеть в боевиках. Он буквально нарушает жанр блокбастера, - заявил Митчелл в беседе в изданием CheatSheet.

Напомним, создателем "Матрицы: Воскрешение" является Лана Вачовски - она выступила режиссером, соавтором сценария и продюсером. В американском и мировом прокате фильм появится 22 декабря 2021 года, тогда же состоится релиз на HBO Max. В России картина получила рейтинг "только для взрослых" и на экранах кинотеатров выйдет 16 декабря.

Накануне была опубликована серия постеров - на них появились всем известные Нео (Киану Ривз), Тринити (Кэрри-Энн Мосс) и Морфеус (Яхья Абдул-Матин II), а также новые персонажи.