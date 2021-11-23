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Сценарист назвал отличие новой "Матрицы" от других блокбастеров

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    23.11.2021, 15:15
Текст:   Ася Кушнарева

Один из авторов сценария четвертой "Матрицы" Дэвид Митчелл раскрыл некоторые особенности нового фильма. Он не стал делиться подробностями сюжета, но назвал "Воскрешение" очень красивым и необычным творением.

По его словам, проект является не перезапуском, а самостоятельным произведением, содержащим при этом элементы оригинальной трилогии.

- В фильме есть то, что мы не ожидаем увидеть в боевиках. Он буквально нарушает жанр блокбастера, - заявил Митчелл в беседе в изданием CheatSheet.

Напомним, создателем "Матрицы: Воскрешение" является Лана Вачовски - она выступила режиссером, соавтором сценария и продюсером. В американском и мировом прокате фильм появится 22 декабря 2021 года, тогда же состоится релиз на HBO Max. В России картина получила рейтинг "только для взрослых" и на экранах кинотеатров выйдет 16 декабря.

Накануне была опубликована серия постеров - на них появились всем известные Нео (Киану Ривз), Тринити (Кэрри-Энн Мосс) и Морфеус (Яхья Абдул-Матин II), а также новые персонажи.

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