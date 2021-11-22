Опубликована серия постеров "Матрицы: Воскрешение" с новыми героями

Создатели "Матрицы: Воскрешение" продолжают интриговать поклонников. В преддверии выхода нового фильма франшизы в Twitter опубликовали целую серию новых постеров.

Re-enter the Matrix with these character posters for The Matrix Resurrections. In theaters and on HBO Max* 12.22.21. #TheMatrix (1/2) pic.twitter.com/9LWCvb8HdN - The Matrix Resurrections (@TheMatrixMovie) November 22, 2021

На этот раз не ограничились Нео и Тринити, которых выкладывали на прошлой неделе. На новых изображениях показали нового Морфеуса (Яхья Абдул-Матин II), персонажей Нила Патрика Харриса, Джессики Хенвик, Эрендиры Ибарры, Приянки Чопры и других.

Также было опубликовано короткое видео-анонс, знаменующее, что до глобального мирового старта новой "Матрицы" остался месяц. C 22 декабря фильм также появится на сервисе HBO Max. В России фильм выйдет 16 декабря, сообщала Warner Bros. Russia.

Напомним, режиссером "Матрицы: Воскрешение" стала Лана Вачовски. Сюжет фильма будет показывать события, происходящие спустя 20 лет после "Матрицы: Революции". Нео (Киану Ривз) снова предстоит отправиться в мир Матрицы.

Один из сценаристов фильма Дэвид Митчелл сообщил, что "Воскрешение" будет самостоятельным произведением, но при этом сохранит в себе достоинства уже снятой трилогии.

- Это очень красивое и необычное творение, которое содержит в себе то, что мы не привыкли видеть в блокбастерах, - цитирует его издание CheatSheet.