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Опубликована серия постеров "Матрицы: Воскрешение" с новыми героями

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    22.11.2021, 21:18
Текст:   Кристина Верховцева

Создатели "Матрицы: Воскрешение" продолжают интриговать поклонников. В преддверии выхода нового фильма франшизы в Twitter опубликовали целую серию новых постеров.

На этот раз не ограничились Нео и Тринити, которых выкладывали на прошлой неделе. На новых изображениях показали нового Морфеуса (Яхья Абдул-Матин II), персонажей Нила Патрика Харриса, Джессики Хенвик, Эрендиры Ибарры, Приянки Чопры и других.

Также было опубликовано короткое видео-анонс, знаменующее, что до глобального мирового старта новой "Матрицы" остался месяц. C 22 декабря фильм также появится на сервисе HBO Max. В России фильм выйдет 16 декабря, сообщала Warner Bros. Russia.

Напомним, режиссером "Матрицы: Воскрешение" стала Лана Вачовски. Сюжет фильма будет показывать события, происходящие спустя 20 лет после "Матрицы: Революции". Нео (Киану Ривз) снова предстоит отправиться в мир Матрицы.

Фото: kinopoisk.ru
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Один из сценаристов фильма Дэвид Митчелл сообщил, что "Воскрешение" будет самостоятельным произведением, но при этом сохранит в себе достоинства уже снятой трилогии.

- Это очень красивое и необычное творение, которое содержит в себе то, что мы не привыкли видеть в блокбастерах, - цитирует его издание CheatSheet.

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