Сенатор предложил отправлять дорожных хулиганов в тюрьму на пять лет

Тех, кто занимается хулиганством и лихачеством на дорогах, надо наказывать тюремным сроком до пяти лет, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

С января по сентябрь 2021 года на дорогах РФ произошло более 96 тысяч автоаварий, в которых погибли 10 516 человек.

"Одно дело, когда аварии происходят в связи со сложными погодными условиями, какими-то экстремальными ситуациями, которые, к сожалению, на дорогах случаются. И совсем другое дело, когда подвергаются риску жизни участников дорожного движения и пешеходов ради хайпа в интернете, ради того, чтобы увеличить количество подписчиков в социальных сетях", - сказал Васильев ТАСС.

По мнению сенатора, такие действия должны наказываться не только финансово, поэтому речь должна идти о реальных сроках лишения свободы, которые не могут быть заменены общественными работами.

"Так как штрафы не меняют ситуацию на дорогах, подобные нарушения должны караться уголовной ответственностью, причем это должны быть не условные, а реальные сроки: от трех до пяти лет лишения свободы", - пояснил он.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на Совете палаты 22 ноября поручил в кратчайшие сроки подготовить поправки об ужесточении наказания для автохулиганов.