Сербия консультируется с Россией о возможности постройки у себя АЭС

Президент Сербии Александр Вучич заявил 23 ноября, что его страна рассматривает возможность строительства АЭС и консультируется по этому вопросу с "Росатомом".

"Мы рассматриваем многие вопросы вместе с "Росатомом". Посмотрим, как это пойдет, но нам нужны дополнительные консультации с нашими российскими партнерами, как вообще работать в будущем", - сказал он в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

Также Вучич отметил, что остается актуальным вопрос финансирования сооружения АЭС, в первую очередь из-за опасения нарастить госдолг.

"Большие ядерные электростанции - это свыше 10 миллиардов. А мы договорились, что у нас госдолг должен быть всегда меньше 60 процентов. Мы никогда не должны ставить под угрозу будущее наших детей из-за большого госдолга", - сказал сербский лидер.

Также Вучич подчеркнул, что "если бы у нас не было газопровода, если бы мы не сотрудничали с Российской Федерацией, тогда у нас не было бы газа, я бы сейчас платил 800-900 евро за газ. Сербия это не может выдержать экономически".

Также он заверил, что Сербия намерена сохранять нейтралитет, не вступая в НАТО и другие военные союзы.