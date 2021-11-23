Столичный метрополитен расторг контракт на поставку 90 трамваев

Московский метрополитен инициировал расторжение контакта с производителем трамваев из-за сорванных сроков поставки. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

В октябре 2020 года группа компаний заключила с метрополитеном договор на поставку 90 низкопольных односекционных трамваев, но нарушила сроки поставки почти на пять месяцев. Вместо 30 трамваев по пяти этапам поставки в Москве оказался только один, но и он не был предъявлен для приемки. Согласно договору, помимо поставки вагонов, компания должна была обеспечить их сервисное обслуживание и ремонт в течение 30 лет.

Несмотря на это, работа по обновлению парка продолжится, заверили в ведомстве. В течение шести месяцев пройдет повторный открытый конкурс, по результатам которого метрополитен выберет нового поставщика трамваев. С учетом ранее заключенных контрактов на поставку трамваев разрыв этого договора не скажется на работе трамвайной системы Москвы, пообещали в компании.