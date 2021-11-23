Новости

Сценарист назвал отличие новой "Матрицы" от других блокбастеров 15:15
Умер советский композитор Рубен Алтунян 14:22
Персонажей трилогии сиквелов "Звездных войн" могут вернуть на экраны 14:12
Вышел трейлер трэш-мультфильма Сета Рогена "Корпорация "Санта" 13:39
В театре ГИТИС завершилась церемония прощания с Валерием Гаркалиным 13:28

Трейлер новой версии "Ну, погоди!" набрал почти 30 тысяч дизлайков

Новости
    23.11.2021, 14:57
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Союзмультфильм Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
Фото: youtube.com/ Союзмультфильм

Опубликованный накануне трейлер новой версии популярного мультсериала "Ну, погоди!", мягко говоря, восторженной реакции публики не вызвал.

Менее чем за сутки число дизоайков, которые всё ещё можно увидеть на YouTube, перевалило за 28 тысяч - при 2,8 тысячи лайков. Число просмотров к этому моменту составляет почти 420 тысяч. При этом возможность комментировать "Союзмультфильм" предусмотрительно отключил заранее.

Отметим, что в Telegram-канале "Кинократии" был проведён опрос в связи с выходом ролика, также демонстрирующий неутешительные для авторов мультсериала результаты. На вопрос: "Что скажете о трейлере нового "Ну, погоди!"?" из 1374 голосовавших подавляющее большинство - 58% - ответили "Кошмар!", ещё 28% выбрали вариант "Так себе". Положительно настроенные респонденты в совокупности составили всего 14%: "Вполне неплохо" ответили 11% и "Восхитительно!" - 3% (причём не исключено, что часть из них иронизировали).

Премьера мультсериала состоится в декабре этого года.

Новости

Умер снявшийся в "Игре престолов" медведь Барт 13:21
Джоан Роулинг получила массу угроз от трансгендерных активистов 12:36
Директор Марины Хлебниковой рассказал о ее состоянии 12:07
Фото: В Москве началось прощание с актером Валерием Гаркалиным 11:45
⧣ Россия
Фото: Григорий Тамбулов/ТАСС
Попавшая в больницу Ольга Бузова ушла из Instagram 10:47
СМИ: Актер Петр Томашевский госпитализирован после пьяной драки 09:43
Вышел трейлер третьего эпизода сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых" 22.11.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Вышел трейлер мини-сериала "Изобретая Анну" 11:18
Вышел русский трейлер фильма по "Рэю Доновану" 11:10
Появился новый тизер фильма "King's Man: Начало" 22.11.2021
⧣ анимация
Фото: youtube.com/ Michael Scott
Умер американский джазмен Дэйв Фришберг 11:32
Умер актер озвучки из "Утиных историй" и "Гриффинов" Уилл Райан 22.11.2021
Вышел первый трейлер нового "Ну, погоди!" 21.11.2021