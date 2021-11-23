Трейлер новой версии "Ну, погоди!" набрал почти 30 тысяч дизлайков

Опубликованный накануне трейлер новой версии популярного мультсериала "Ну, погоди!", мягко говоря, восторженной реакции публики не вызвал.

Менее чем за сутки число дизоайков, которые всё ещё можно увидеть на YouTube, перевалило за 28 тысяч - при 2,8 тысячи лайков. Число просмотров к этому моменту составляет почти 420 тысяч. При этом возможность комментировать "Союзмультфильм" предусмотрительно отключил заранее.

Отметим, что в Telegram-канале "Кинократии" был проведён опрос в связи с выходом ролика, также демонстрирующий неутешительные для авторов мультсериала результаты. На вопрос: "Что скажете о трейлере нового "Ну, погоди!"?" из 1374 голосовавших подавляющее большинство - 58% - ответили "Кошмар!", ещё 28% выбрали вариант "Так себе". Положительно настроенные респонденты в совокупности составили всего 14%: "Вполне неплохо" ответили 11% и "Восхитительно!" - 3% (причём не исключено, что часть из них иронизировали).

Премьера мультсериала состоится в декабре этого года.