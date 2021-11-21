Новости

Лоза о Хлебниковой: Остается молиться и надеяться на чудо 17:16
"Не время умирать" стал самым кассовым фильмом с начала пандемии 16:01
Вышел трейлер фантастического боевика с Хлоей Морец "Мать/Андроид" 15:53
Актера Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище Москвы 15:19
Актер "Ворониных" и "Тренера" Козловского Михаил Зубов умер в 42 года 15:09

Вышел первый трейлер нового "Ну, погоди!"

Новости
    21.11.2021, 16:06
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Союзмультфильм Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
Фото: youtube.com/ Союзмультфильм

То, чего все мы с таким ужасом ждали, оно вот - на YouTube-канале студии "Союзмультфильм" представлен первый трейлер перезапуска мультсериала "Ну, погоди!" Специально для фанатов нового "Простоквашина", очевидно.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер фантастического боевика с Хлоей Морец "Мать/Андроид"

Комментарии к ролику отключены. И их сложно в этом упрекнуть.

Персонажи, как видим, претерпели серьезную переработку. Кроме того, к уже привычному набору антропоморфных зверят, создатели наваяли несколько новых, актуальных - фитоняшу-косулю, например, и ёжика-хакера.

Оставим всё это на совести авторов.

Премьера ребута одного из главных анимационных культов времен СССР - в декабре. Пока без точной даты.

Новости

Наталия Орейро рассказала, что вакцинировалась "Спутником V" 14:59
BBC опубликовала анонс финального сезона "Острых козырьков" 20.11.2021
Опубликованы два новых постера "Матрицы: Воскрешение" 20.11.2021
Опубликовано видео спасения Марины Хлебниковой из горящей квартиры 20.11.2021
⧣ Россия
Фото: Алексей Филиппов / ТАСС
Пострадавшей при пожаре Марине Хлебниковой потребовались доноры 20.11.2021
Вышел трейлер комедии с Павлом Волей "Снегурочка против всех" 20.11.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел тизер комедии с Муцениеце и Робаком "Честный развод" 19.11.2021
Вышел трейлер комедии с Кристиной Асмус "Булки" 19.11.2021
Вышел трейлер сериала "Позолоченный век" от авторов "Аббатства Даунтон" 19.11.2021
⧣ анимация
Фото: kinopoisk.ru
Том Холланд предложил заменить Питера Паркера на Майлза Моралеса в MCU 19.11.2021
Мэйси Уильямс вернулась к роли Арьи Старк 19.11.2021
Червяк Джим станет главным героем нового мультсериала 19.11.2021