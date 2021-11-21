Вышел первый трейлер нового "Ну, погоди!"

То, чего все мы с таким ужасом ждали, оно вот - на YouTube-канале студии "Союзмультфильм" представлен первый трейлер перезапуска мультсериала "Ну, погоди!" Специально для фанатов нового "Простоквашина", очевидно.

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Персонажи, как видим, претерпели серьезную переработку. Кроме того, к уже привычному набору антропоморфных зверят, создатели наваяли несколько новых, актуальных - фитоняшу-косулю, например, и ёжика-хакера.

Оставим всё это на совести авторов.

Премьера ребута одного из главных анимационных культов времен СССР - в декабре. Пока без точной даты.