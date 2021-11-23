В Белом доме подтвердили планы Байдена баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году. Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, выступая в понедельник на брифинге для журналистов.

Ее попросили прокомментировать появившиеся ранее в СМИ сообщения, согласно которым Байден планирует участвовать в следующих президентских выборах. По словам Псаки, "это его намерение", пишет ТАСС.

Как сообщила ранее газета The Washington Post, представители ближайшего окружения американского лидера пытаются заверить сторонников, что Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году. О таких планах говорил и сам Байден на мероприятии по привлечению средств для Демократической партии. Однако, по данным газеты, некоторые демократы скептически относятся к подобным заявлениям президента и его помощников, полагая, что им выгодно говорить о переизбрании, чтобы не допустить ослабления позиций Байдена сейчас.

Между тем, физическое здоровье президента США Джо Байдена позволяет ему в полном объеме выполнять обязанности главы государства. Это следует из заключения его личного врача Кевина О'Коннора. В нем сообщается, что американский лидер "остается здоровым, энергичным мужчиной".