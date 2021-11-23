В Минске пройдет масштабная выставка живописи Рафаэля

Все, кто восхищается кистью Рафаэля Санти, вслед за российским классиком не забывают повторять, что своим мастерством и гениальностью "ученик древних превзошел своих учителей".

В этом предлагают убедиться ценителям божественной живописи эпохи Ренессанса в белорусском центре современных искусств (НЦСИ). Здесь с 27 ноября два месяца будет демонстрироваться масштабная ретроспектива работ легенды итальянского и мирового искусства.

Около 100 гравюр и литографий XVI-XIX веков с рисунков, фресок, мозаик из частных собраний Великобритании и Германии можно увидеть в экспозиции, уточняет БЕЛТА.

И, конечно, среди монументальных работ мастера особое место занимает серия фресок Ватикана. "Благодарные потомки позже назовут их Лоджиями Рафаэля, а сами фрески - Библией Рафаэля. На плафонах в каждом из тринадцати сводов аркад художник разместил по четыре фрески на темы Ветхого и Нового Заветов. В результате получился гармоничный синтез античного и христианского миров, который, возможно, и стал причиной долговечной славы Лоджий", - пояснили организаторы.

Кроме того, как великолепного архитектора Рафаэля часто приглашали для проектирования церквей, соборов и часовен. Один из самых богатых купцов Агостино Киджи покровительствовал художнику, регулярно нанимая его и обращая на Рафаэля внимание Папы Римского. Среди величайших работ, выполненных Рафаэлем для купца, считается семейная часовня Киджи. Для мозаик ее купола художник выполнил рисунки", - напоминают искусствоведы.

Особым настроением и чарующей поэтичностью, по мнению организаторов уникального вернисажа, обладают и уникальные гравюры с рисунков Рафаэля. "Это иллюстрации к новелле "Амур и Психея", отпечатанные с медных пластин 1530-1560-х годов в 1774 году в Риме. Гравюры были выполнены мастерами XVI века - Агостино Венециано и Маэстро Дель Дадо. В них отчетливо проявился индивидуальный стиль Рафаэля", - утверждают знатоки итальянского художника.

На выставке представят и более пятидесяти тонированных литографий с фресок, сделанных в 1866 году немецким художником и гравером Людвигом Грюнером в сотрудничестве с Николой Консони. Все они также будут представлены в экспозиции.

Паломники вечного города никогда не пройдут мимо римского Пантеона, в котором на надгробии Рафаэля начертаны пророческие слова кардинала Бембо: "Здесь покоится Рафаэль, при жизни которого мать всего сущего - Природа - боялась быть побежденной, а после его смерти ей казалось, что и она умирает вместе с ним".

Кстати, посетителей выставки познакомят и с работами белорусских авторов, творчество которых, по замыслу организаторов, удачно дополнит основную экспозицию, сообщает агентство.