В Минздраве пояснили, что изменится в медосвидетельствовании водителей

При медицинском освидетельствовании на дополнительное обследование будут направлять водителей с признаками наркологических расстройств, а также тех, кого ранее временно лишали прав на управление автомобилем. Больше никаких нововведений не планируется. Об этом "Российской газете" рассказали в Минздраве.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 марта 2022 года. Сейчас проект приказа ведомства проходит общественное обсуждение.

В документе говорится, решение о направлении граждан на дообследование будет принимать врач-нарколог. Основанием может стать, например, повышенная эмоциональность или наоборот - сонливость человека, невнятная речь, суженные зрачки, потливость, следы уколов, трясущиеся руки и другие клинические признаки употребления психоактивных веществ или хронического алкоголизма. Такому кандидату на получение водительского удостоверения придется сдать анализы крови и мочи, чтобы врач убедился в точности предполагаемого диагноза. Человек, больной наркоманией или алкоголизмом управлять автомобилем уже не сможет.

"Проект приказа направлен на совершенствование организационных форм и методов медицинского обеспечения безопасности дорожного движения в части раннего выявления употребления психоактивных веществ", - отмечается в пояснительной записке к проекту приказа. Из нее также следует, что за семь лет в два раза увеличилось число граждан, которые садятся за руль в состоянии наркотического опьянения, по-прежнему остается существенной и доля нетрезвых водителей на дороге.

Между тем, в Минздраве подчеркнули, что медицинские противопоказания для управления автомобилем остаются прежними. В числе диагнозов, с которыми также нельзя получить права, например, различные психические заболевания, эпилепсия и некоторые другие.