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Чулпан Хаматова стала "женщиной года"

Новости
    23.11.2021, 16:32
Текст:   Олег Усков

Глянцевый журнал Glamour назвал "женщину года" в России. По мнению аудитории журнала, ею стала 46-летняя актриса Чулпан Хаматова.

Лидирующую компанию народной артистке РФ составили журналистка Катерина Гордеева, гимнастки Дина и Арина Аверины, певица Манижа - наш посол на "Евровидении" - и другие.

"Я очень рада быть женщиной, потому что именно сегодня женщины в моем окружении намного смелее, намного ответственнее, намного дерзее, намного свободнее", - передает ТАСС слова Чулпан Наилевны.

Отмечено, что Хаматова получила главную награду в том числе за документально-постановочный фильм "Сахаров. Две жизни" и спектакль "Горбачев" Алвиса Херманиса.

Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
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В номинации "Лицо с экрана" победу одержал юмористический проект "Женский стендап", а Катерина Гордеева признана "автором года". "Режиссером года" выбрали Киру Коваленко - за ее резонансную драму "Разжимая кулаки", получившую главный приз секции "Особый взгляд" Каннского фестиваля.

"Певицей года" стала Манижа, "актрисой года" - Ирина Старшенбаум - за роль в драме "Общага". Гимнастки-триумфаторы Дина и Арина Аверины - "Спортсменки года".

Премия "Женщины года" по версии Glamour в 2021 году прошла в семнадцатый раз.

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