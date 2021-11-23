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В театре ГИТИС завершилась церемония прощания с Валерием Гаркалиным

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    23.11.2021, 13:28
Текст:   Кристина Верховцева

В учебном театре ГИТИС закончилась церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным. Как сообщает РИА Новости, траурное мероприятие, помимо близких и поклонников, посетило множество известных коллег актера, среди которых Клара Новикова, Вера Алентова, Евгений Герасимов, Леонид Роберман, Александр Самойленко.

- Валере не нужны были большие площадки для того, чтобы играть: он играл везде и всегда сиюминутно. Мне нужно подготовиться, побыть одной, а он был всегда сосредоточен и всегда готов играть, - вспомнила Клара Новикова.

Место прощания было выбрано не случайно - именно в учебном театре ГИТИСа Гаркалин преподавал около 20 лет своей жизни. Его студенты тоже пришли почтить память учителя, многие не могли сдержать слез.

Вера Алентова назвала усопшего исключительным человеком, о котором она никогда не слышала ни одного плохого слова.

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости
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- Бог одарил его многими талантами, в том числе творческими. Он был остроумным, но не колким. Мне кажется, он прожил хорошую жизнь, - цитирует ее агентство.

Похороны начнутся сегодня в 15:00 на Миусском кладбище.

Валерий Гаркалин скончался от последствий коронавируса 20 ноября. Он пробыл в больнице в Коммунарке больше месяца, находился в коме и на аппарате ИВЛ, врачи боролись за его жизнь, однако наступила полиорганная недостаточность, и спасти артиста не удалось. Гаркалину было 67 лет.

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