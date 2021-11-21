Актера Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище Москвы

Умерший после продолжительной борьбы с коронавирусом Валерий Гаркалин будет похоронен на Миусском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИТИСа, где актер преподавал почти 20 лет.

Прощание с народным артистом состоится 23 ноября. С 11 до 13 часов в учебном театре ГИТИС проведут гражданскую панихиду, а в 15:00 на Миусском кладбище будет отпевание и похороны. На этом же кладбище покоится жена артиста Екатерина Гаркалина. Они состояли в браке с 1978 года по 2009 год, до самой смерти Екатерины Викторовны. Валерий Гаркалин потом сообщал, что не собирается больше жениться.

Напомним, Валерий Борисович Гаркалин попал в больницу в Коммунарке в первых числах октября. Состояние пациента быстро ухудшилось, и врачам пришлось ввести его в искусственную кому, подключив к аппарату ИВЛ. Долгое время медики боролись за его жизнь, но 20 ноября 67-летний актер скончался от полиорганной недостаточности.