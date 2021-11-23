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Фото: В Москве началось прощание с актером Валерием Гаркалиным

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    23.11.2021, 11:45
Текст:   Кристина Верховцева

В учебном театре ГИТИСа в 11 часов началось прощание с актером Валерием Гаркалиным, умершим 20 ноября от последствий коронавирусной инфекции на 68-м году жизни.

Почтить память артиста пришли члены его семьи, ученики (Гаркалин почти 20 лет проработал в учебном театре), коллеги, друзья и поклонники.

Среди присутствующих был актер Юрий Васильев, который рассказал, что, несмотря на появившиеся проблемы со здоровьем в последние годы, Гаркалин не терял бодрости духа.

- Его очень любили ученики, сейчас все они плачут… Он так здорово работал с ребятами в ГИТИСе, от него всегда шла энергия жизни. Это огромная потеря, огромная. Мы будем помнить его всегда, - цитирует ТАСС народного артиста РФ.

Похороны Валерия Гаркалина пройдут сегодня в 15:00 на Миусском кладбище Москвы, там же покоится супруга актера Екатерина, умершая в 2009 году.

Напомним, о смерти 67-летнего Валерия Гаркалина стало известно в субботу утром. Актер с начала октября находился в больнице в Коммунарке, где его лечили от коронавируса. Несмотря на старания врачей, состояние пациента стремительно ухудшалось, он оказался на аппарате ИВЛ и был введен в кому. Долгое время о самочувствии Гаркалина поступали разные сведения - от улучшения здоровья до угрозы ампутации из-за тромбов. 20 ноября артист скончался от полиорганной недостаточности.

Гаркалин известен как актер театра и кино. Среди фильмов, в которых он сыграл, - "Ширли-мырли", "Катала", "Ландыш серебристый", "Белые одежды", "Бедная Саша" и многие другие. Гаркалин имел звание "Народный артист РФ".

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