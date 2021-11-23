За хулиганство на дороге ради лайков предложено ввести конфискацию автомобиля

Устраивать гонки, лихачить, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков, создавая угрозу жизни для участников дорожного движения, недопустимо, считают депутаты, а поэтому предлагают ввести за такое поведение уголовную ответственность и даже конфискацию транспорта. Следом за Госдумой зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев предложил за хулиганство и лихачество на дорогах наказывать тюремным сроком до пяти лет.

По мнению экспертов, это война с мельницами. Сначала необходимо навести порядок в административном законодательстве, сделать так, чтобы злостные нарушители не уходили от ответственности. Ну, а если это не сработает, то тогда уже возникнут основания подумать об ужесточении наказания.

Любое ДТП, особенно резонансное, вызывает у многих яростное желание ужесточить законодательство, даже особо не вдаваясь в причины произошедшего. В итоге борьба идет с последствиями, а не причинами. А страдают от таких ужесточений ни в чем не повинные люди. Напомним, как собирались бороться с пьянством за рулем, введя нулевое промилле. В итоге тысячи автомобилистов остались без прав по пьяным статьям только потому, что выпили кефир или квас или у них проблемы с метаболизмом. Ввели уголовную ответственность за управление в нетрезвом виде, а количество выявляемых нетрезвых водителей из года в год остается стабильным. При том что количество уголовных дел по этой статье растет.

Еще пример: пьяный мотоциклист ночью без шлема не справляется с управлением и разбивается насмерть. На этом месте ставят знак ограничения скорости 20 км/ч и камеру. В итоге все законопослушные водители на прямом участке дороги должны сбрасывать скорость до пешеходной, поминая лихача.

Сначала необходимо навести порядок в административном законодательстве, а если это не сработает, то тогда уже думать об ужесточении наказания

Конечно, это решение не властей, а владельца дороги. Но - так у нас во всем. Бессмысленные ограничения и ужесточения вводятся для всех, кроме тех, кого уже не накажешь.

Примечательно, что следствие еще не установило степень вины блогера Саида Губденского в этом ДТП. Очень уж нехарактерным было движение автомобиля. Может, причиной ДТП стала неисправность машины, а не лихачество водителя? Но очевидно, что если бы на Кутузовском проспекте был отбойник, то не было бы этой трагедии. Возможно, именно из-за нежелания решить проблему технически сейчас звучат призывы об ужесточении наказания, таким образом сваливают проблему на другие плечи.

Вспоминается старая юмореска: "Как сделать так, чтобы вредители помидоры не жрали? - Вырубить все помидоры под корень. Вредители придут, а жрать нечего". Введение уголовного наказания и конфискации автомобиля сродни этому решению проблемы.

Что даст уголовное наказание? Блогеры перестанут снимать рискованное видео? Вряд ли. Оно приносит лайки. Просто станут делать это так, чтобы по видео нельзя было установить место совершения нарушения.

Что даст конфискация автомобилей у пойманных за руку? Да они просто купят другую машину. Это будет для них очень дорогое нарушение, но все же - платное. Да и конфискованное авто может оказаться не их или быть в совладении с кем-то. И в итоге пострадают те, кто вообще ни в чем не виноват.

Стоит напомнить, что у нас нет наказания за систематическое нарушение правил. Если водитель исправно платит штрафы, он может нарушать сколько угодно.

В проекте нового КоАП только планируется ввести такую статью. Да и то лишь для некоторых нарушений, причем выявленных инспектором на дороге. А где сейчас при засилье камер инспектора на дороге встретить? Не будет работать эта статья. Нет у нас методов против Кости Сапрыкина.

Как напоминает в своем телеграмм-канале депутат Госдумы 6-го созыва Вячеслав Лысаков, в первом чтении были приняты законопроекты, вводящие ответственность за 4-е грубое нарушение в течении года, за "опасное вождение", а также залог за возврат авто, равный сумме штрафа, при пьяном вождении. Они имеют отношение к систематическим нарушителям, мажорам и пьющим за рулём. Но эти законопроекты, уже подготовленные ко второму чтению, "зависли".

Что даст конфискация автомобилей у пойманных блогеров? Да они просто купят другую машину. Это будет для них дорогое нарушение, но - платное

Теперь предлагается ввести новый состав уголовного преступления. Если человек систематически превышает скорость на 20 км/час, это подпадёт под проектируемую статью? Когда камеры стоят через каждые сто метров, а разрешенная скорость искусственно занижена, нарушителем можно сделать любого водителя. И делают. Потому, что это огромные деньги, которые идут в региональные бюджеты, говорит Лысаков.

Как вам это?

Игорь Моржаретто, автообозреватель радио "Вести FM":

- Для начала надо отшлифовать систему наказаний и сделать их неотвратимыми в административном кодексе, а уже потом приступать ко второй ступени - уголовной. Если люди могут уходить от административного наказания, то странно к ним применять уголовную статью. Что касается конфискации, то эта система юридически очень сложная. Автомобиль может не принадлежать нарушителю, или совладельцами могут быть члены его семьи. У нас по нескольким составам нарушений уже звучали такие предложения, но они не прошли. Во многих странах вводили такое наказание, но потом от него отказались по той же причине. От такой правоприменительной практики страдали люди, совсем не причастные к нарушениям того или иного гражданина.

Петр Шкуматов, председатель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов":

- Привлечь к ответственности блогеров, которые устраивают шоу из езды по дороге, можно и не изменяя законодательства. Я категорически против каких-то конфискаций и подобных мер. Это, честно говоря, признак неработоспособности системы более тонкого регулирования порядка на дорогах. Если речь идет про всех блогеров, которые публикуют свои достижения, то они известные, их не так много. Работайте с ними целенаправленно, в чем проблема? Мы бы даже не обсуждали эту проблему, если бы на Кутузовском проспекте был отбойник. Это было бы банальное ДТП с владельцем не самого дешевого автомобиля. Я уже устал каждый месяц давать комментарий по тому или иному смертельному ДТП на Кутузовском проспекте.

Максим Едрышов, руководитель Федерации автовладельцев России:

- Пять лет назад в ПДД было введено понятие "опасное вождение", но до сих пор нет никакого наказания за него. Чего нам сейчас сильно не хватает, так это неотвратимости наказания. Никаких реестров блогеров создавать не нужно, а полиция должна контролировать соблюдение ПДД абсолютно всеми участниками дорожного движения. Когда такой контроль будет, тогда, может, что-то и изменится. Вопрос с конфискацией сложный. Тот же условный блогер или автохулиган может не быть собственником транспортного средства. И под удар попадает собственник авто. Это просто популизм и пиар.