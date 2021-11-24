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Актеры Бурковский и Мороз вернулись в МХТ имени Чехова

Новости
    24.11.2021, 16:58
Текст:   Олег Усков
Актёр Константин Хабенский в сцене из спектакля "Не покидай свою планету" по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Фото: kinopoisk.ru Актёр Константин Хабенский в сцене из спектакля "Не покидай свою планету" по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Фото: kinopoisk.ru
Актёр Константин Хабенский в сцене из спектакля "Не покидай свою планету" по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Фото: kinopoisk.ru

Помимо МХАТ имени Горького под руководством Кехмана, серьезные изменения происходят и в Московском художественном театре имени Чехова под руководством Хабенского.

Как передает ТАСС, на сборе труппы театра в среду его новый художественный руководитель Константин Хабенский заявил, что в МХТ вернулись актеры Бурковский, Золотовицкий и Мороз.

"Хочу поздравить с победоносным возвращением в труппу Андрея Бурковского, Дарью Мороз, Игоря Золотовицкого", - цитирует агентство радость Хабенского.

При этом отмечено, что на сбор пришли артисты всех поколений МХТ, в том числе Ирина Мирошниченко, Станислав Любшин, Евгений Киндинов, Евгения Добровольская, Ирина Пегова, Игорь Верник. Артистов приветствовала министр культуры РФ Ольга Любимова, пожелавшая театру успехов, премьер, аншлагов, новых проектов и выразившая уверенность, что с приходом Константина Юрьевича Хабенского у учреждения культуры начнется новый этап творческого развития.

Напомним, Хабенский сменил на посту худрука МХТ Сергея Женовача 27 октября. Прежний художественный руководитель покинул должность по собственному желанию.

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