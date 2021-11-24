"Газпром": Платеж за газ от Молдавии так и не поступил

Платеж за газ от Молдавии так и не поступил, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Ранее была достигнута новая договоренность о поставке газа в Республику Молдову, а также о реструктуризации возникшей задолженности. 22 ноября "Молдовагаз" уведомили о прекращении поставок, если не будет внесен текущий платеж. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан обратился к правительству за займом в размере около 74 миллионов долларов для совершения трансакции.

Власти страны обещали выделить средства на погашение долга за поставленный российский газ. Пока средства "Газпрому" не поступили.

"48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня", - цитирует Куприянова ТАСС.