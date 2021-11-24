Песков призвал не превращать в "атаку на ведьм" поиск антипрививочников

Вопрос о наказании антипрививочников - не тема Кремля, здесь нужен сбалансированный подход, чтобы не было "атаки на ведьм". Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Очень плохо, когда врачи отговаривают пациентов от вакцины, когда жизни этих людей находятся в опасности. Это действительно плохо. А нужно ли и как за это наказывать, это не нам решать, это не наша прерогатива", - пояснил Песков.

"Одно дело - высказывать свою точку зрения аргументированно, другое дело - призывать к чему-то. Это все может рассматривать только суд и выносить какой-то вердикт. Безусловно, было бы плохо это все превращать в "атаку на ведьм", здесь нужен спокойный, трезвый, сбалансированный подход", - подчеркнул пресс-секретарь президента, комментируя инициативу Росздравнадзора по сбору информации о противниках вакцинации от коронавируса и передаче ее в правоохранительные органы.