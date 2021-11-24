Пикап Ford Ranger сменил поколение впервые за десять лет

Этот год богат на премьеры пикапов Ford: в мае дебютировал электрический F-150 Lightning, в начале лета - Maverick, теперь очередь дошла до нового поколения Ranger, который в нынешнем виде выпускается вот уже больше десяти лет.

Ranger получил модернизированную платформу T6 со сдвинутой в сторону переднего бампера осью, что позволило высвободить место под капотом для установки нового V6 и улучшить геометрическую проходимость пикапа. Передняя подвеска изменений не претерпела - это двурычажка на пружинах, а вот задняя прошла через комплекс мер, в числе которых изменение расположения амортизаторов, что положительно сказалось на ездовом комфорте.

Грузовая площадка была расширена на 50 мм, усилена и снабжена дополнительными элементами для крепления груза.

Пока рассказали только о Ford Ranger с полуторной и двухрядной кабинами в богатых комплектациях, в которых пикап оснащён виртуальной приборной панелью, круиз-контролем, камерами кругового обзора, планшетом мультимедиа с диагональю 12 дюймов, системами распознавания знаков и телематики, точкой доступа Wi-Fi, электромеханическим стояночным тормозом и так далее.

Главная новинка в линейке моторов - появление нового турбодизеля V6 3.0, который заменил рядный пятицилиндровый дизельный двигатель. Турбодизельная четвёрка 2.0 EcoBlue по-прежнему будет доступна в версии с одним или двумя компрессорами. На некоторых рынках пикап можно будет купить с турбированным бензиновым 2.3 EcoBoost. Характеристики моторов Ford пока не озвучил.

Фото: Пресс-служба Ford.

Десятиступенчатый "автомат" был модернизирован - он быстрее переключается и имеет режим для буксировки. Механика - новая, шестискоростная.

Порадовал тот факт, что обновился список вариантов привода. Самый бюджетный - заднеприводный Ranger. Версия с жёстким подключением передней оси и демультипликатором сохранила своё место. Обновка - Ranger с постоянным 4х4 и межосевым дифференциалом - такая трансмиссия тоже имеет коробку с понижающим рядом, плюс - шесть режимов работы электроники на бездорожье.

Продажи Ford Ranger нового поколения должны начаться в середине 2022 года, но только на ключевых рынках, например, в Австралии. Европе придётся ждать пикап до 2023 года, США - дольше остальных.

Фото: Пресс-служба Ford.