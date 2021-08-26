Новые пикапы Ford Maverick и F-150 Lightning пользуются ажиотажным спросом

В сегменте пикапов компания Ford в этом году представила две принципиально новые модели: электрический пикап F-150 Lightning и компактный Ford Maverick, который по грузоподъёмности похож на отечественный УАЗ "Пикап". Покупатели новинки оценили, и компании приходится увеличивать инвестиции для расширения производства.

Так, количество вложений в производство Ford F-150 Lightning, как сообщил анонимный источник Reuters, выросло до 850 000 000 долларов. Такая сумма необходима, чтобы обеспечить в 2024 году выпуск 80 тысяч пикапов, что вдвое больше ранее запланированного. В 2025 году компания планирует произвести 160 тысяч единиц модели.

Премьера Ford F-150 Lightning состоялась в мае 2021 года. Автомобиль оснащён двухмоторной установкой. Доступно два варианта мощности: 432 и 571 л.с., максимальный запас хода - 480 км.

Заказы на автомобиль уже принимаются, а старт продаж запланирован на весну следующего года. Цены стартуют от 40 000 долларов. Через три недели после презентации депозит внесли более ста тысяч человек.

Также популярностью пользуется ещё один новичок - Ford Maverick, который стоит от 20 000 долларов. Он был представлен в июне, и по состоянию на сегодняшний день дилеры оформили более ста тысяч заявок на покупку автомобиля. Больше всего заказов поступило из Лос-Анджелеса, Флориды и Калифорнии.

Привлекает не только цена, но и габариты новинки. Например, Майкл Мидорс из Коста-Меса, Калифорния, ставший одним из первых покупателей, сказал, что Maverick ненамного больше его Ford Fusion (Mondeo), поэтому проблем с парковкой и маневрированием в плотном трафике не будет. Немаловажным фактором также является расход топлива: пикап с гибридным приводом в условиях городского цикла, согласно паспортным данным, тратит всего 5.9 литра на 100 км.