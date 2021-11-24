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В Москве похоронили Нину Русланову

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    24.11.2021, 18:21
Текст:   Козьма Лоханкин

В Москве похоронили народную артистку РФ Нину Русланову.

Тело актрисы, скончавшейся на 76-м году жизни 21 ноября, было погребено на Троекуровском кладбище на западе столицы, передаёт ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов.

Церемония прощания прошла ранее в этот же день в Центральном доме кинематографистов.

Нина Русланова снялась более чем в 175 фильмах и сериалах, среди которых "Мой друг Иван Лапшин", "Зимняя вишня", "Кин-дза-дза!", "Завтра была война", "Мама не горюй" и другие знаменитые ленты.

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