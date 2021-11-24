Камчатским кафе разрешили работать ночью

С 26 ноября заведения общепита в Камчатском крае смогут работать ночью, но только при условии соблюдения антиковидных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Мы приняли решение о том, что будет снято ограничение на работу общепита после 23 часов. Правда, посетители должны будут предъявить один из следующих документов: сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, справку о медицинских противопоказаниях к вакцинации, документ установленного образца, подтверждающий наличие антител к коронавирусу", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

Напомним, что камчатским кафе и ресторанам запретили работать в ночное время в октябре из-за подъема заболеваемости коронавирусом среди жителей. С 30 октября в регионе ввели систему QR-кодов для посещения заведений общепита, спортивных и культурных учреждений. С 23 ноября эту меру распространили на авиационные и автобусные перевозки. А с 28-го QR-коды станут требовать при заселении в отели.