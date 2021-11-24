На Алтае власти продолжают наказывать жителей поселка за требование чистой воды

"Российская газета" и телеканал "Вести 24" продолжают следить за тем, как в Алтайском крае преследуют людей за желание пить чистую воду.

В этой истории появился удивительный факт: оказывается, фотокамеру, на которую была снята злосчастная фотосессия, в декабре 2020 года герою нашей публикации Максиму Ломакину по поручению Владимира Путина вручила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. Подросток, размещавший в аккаунте "Инстаграм" видеозарисовки о добрых делах и поступках, мечтал об экшн-камере, которая существенно улучшит его работу. Посоветовавшись с родителями, Максим решил написать письмо в администрацию президента России с просьбой осуществить его мечту. "Ты поразил своим горячим желанием - помогать людям. Пусть этот подарок служит твоим благородным целям", - сказала министр, вручая школьнику предновогодний подарок.

И вот 31 октября жители барнаульского поселка Сибирская Долина попытались в очередной раз привлечь внимание властей к проблеме водоснабжения. На месте сбора жителей дежурили полицейские, сказавшие: "У вас есть три минуты". Люди растянули плакаты "Хотим чистой воды", SOS, "Устали ждать", "Кто нам поможет?". После трехминутной фотосессии ее участники спокойно разошлись по домам. А полицейские сели составлять протоколы в отношении организаторов - матери троих детей Дианы Заварзиной и живущего по соседству несовершеннолетнего Максима Ломакина, владельца фотоаппарата.

4 ноября - в День народного единства! - Центральный районный суд Барнаула признал Диану Заварзину в совершении административного правонарушения ("Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния") и оштрафовал на 15 тысяч рублей. Заплатить штраф помогли неравнодушные жители поселка.

После того как "РГ" рассказала об этой истории, к ситуации подключился депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов. 19 ноября в программе Шаргунова "Двенадцать" на телеканале "Вести 24" вышел сюжет о попытках жителей Сибирской Долины напомнить местным властям о том, что вода не соответствует нормам СанПиН.

- Жители уже не первый год пьют муть и жуть, - подчеркнул ведущий программы. - Минувшим летом на это обращали внимание надзорные и правоохранительные органы, однако качество воды по-прежнему остается крайне скверным. Накипи не выдерживают даже стиральные машины, которые приходится менять каждый год. Фотосессия длилась несколько минут, а теперь за нее еще и прижали.

Казалось бы, история с "фотокриком" яснее ясного, и местные власти успели пообещать исправить ситуацию с водой - правда, к концу 2023 года. Однако есть еще маховик судебной системы...

18 ноября школьник Ломакин предстал перед 14 членами комиссии по делам несовершеннолетних Центрального района Барнаула. Комиссия единогласно вынесла Максиму предупреждение "за административное правонарушение". В очередной раз возникает вопрос, а знают ли вообще барнаульские чиновники о норме, о которой нередко напоминает Верховный суд РФ: не может считаться правонарушением действие, формально нарушающее закон, но не представляющее общественной опасности?

Максим Ломакин: Мечтаю после школы поступить на юрфак и потом защищать права людей нашей страны. Фото: Фото из личного архива

- До сих пор не могу понять, за что меня наказали. По закону мы во время фотосессии ничего не нарушили. Утешает только то, что меня поддержали многие люди - жители Сибирской Долины, неравнодушные барнаульцы, педагоги и учащиеся лицея, где я учусь. Мечтаю после школы поступить на юрфак и потом защищать права людей нашей страны, - говорит Максим.

Но и это еще не все! В отношении Заварзиной 31 октября был составлен еще один протокол об административном правонарушении. На сей раз Диане Юрьевне вменяется нарушение по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации). Кстати, этот протокол отправлялся на доработку, а в распоряжении "РГ" есть его копия - в ней перепутан даже пол "правонарушителя". Заварзина уже получила повестку на 16 декабря.

- Жду возможности ознакомиться с новым протоколом, - стоически заявила "РГ" многодетная мать, на попечении которой находятся дети 11, 10 и 4 лет.

Отклик

Мария Прусакова, депутат Государственной Думы VIII созыва, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ:

- О ситуации с водоснабжением в Сибирской Долине и протоколах на Диану Заварзину и Максима Ломакина я узнала из "Российской газеты". Как я понимаю, мой коллега Сергей Шаргунов уже сделал все необходимые запросы в нужные инстанции. Со своей стороны после возвращения из командировки в Москву я готова встретиться с этими людьми, узнать все из первых уст и определиться, что делать и как дальше поднимать их тему.