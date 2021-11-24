С блогера Била взыскали 27 тысяч рублей за простой автобусов

Блогеру Эдварду Билу придется заплатить 27 тысяч рублей за простой автобусов из-за совершенного им ДТП в Москве на Смоленской площади, сообщает ТАСС. Мировой судья удовлетворил иск Мосгортранса.

Согласно решению суда, ему предстоит компенсировать убытки, причиненные простоем, в размере 26 106 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 983 рублей, всего 27 089 рублей, если, конечно, он это решение не обжалует.

Напомним, что блогер 1 апреля ехал на спорткаре Audi, не справился с управлением на Смоленской площади перед въездом в тоннель, вылетел на встречную полосу и протаранил Volkswagen Polo. В результате тяжкие травмы получила женщина, управлявшая Volkswagen. Бил признал вину, раскаялся в содеянном, принес извинения женщине, а также компенсировал ей лечение. Она даже просила прекратить уголовное преследование за примирением сторон. Но суд на это не пошел и назначил блогеру два года ограничения свободы и лишение прав на три года.