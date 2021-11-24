Суд признал законным штраф ФАС в 1,3 млрд рублей для Booking

Арбитражный суд Москвы признал законным штраф в 1,3 млрд рублей, который Федеральная антимонопольная служба вынесла сервису Booking.com. Информация об этом появилась в картотеке суда.

"Признать решение административного органа законным и отказать в удовлетворении требований заявителя", - говорится в решении.

Ранее ФАС установила, что Booking.com навязывал гостиницам, отелям и хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей. На компанию был наложен оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В Booking.com выразили разочарование решением ФАС и пообещали обжаловать решение о штрафе.