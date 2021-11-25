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25.11.2021 03:05
Рубрика: Общество

Диетолог Александра Лапина напомнила о полезных свойствах лимона

Диетолог Александра Лапина напомнила о полезных свойствах лимона. "Данный фрукт улучшает пищеварение, пробуждает аппетит, уменьшает количество холестерина в крови и даже препятствует образованию раковых опухолей. Также он является противовирусным и антибактериальным продуктом", - приводит слова специалиста РИА Новости.

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Отказаться от лимона стоит тем, у кого есть аллергия на цитрусовые или же проблемы с почками и желудочно-кишечным трактом. Лимонный сок усугубит язвенную болезнь и усилит эрозийные явления. У пациентов с гастроэзофагеальным рефлюксом может возникнуть заметный дискомфорт, усилится тошнота и изжога.

В последнее время следящие за фигурой россияне стали пить кофе с лимоном - для улучшения метаболизма и похудения. "Это сейчас действительно очень популярная тема. По сути, основное, что наблюдается после кофе с лимоном - это то, что человеку не хочется есть", - говорит врач-диетолог Светлана Фус.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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