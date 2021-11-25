Лучший изобретатель России удостоен премии в один миллион рублей

Торжественная церемония вручения Премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) состоялась в Минобрнауки РФ.

В этом году на участие на конкурс было подано 720 заявок. Авторитетное жюри, состоящее из ученых, руководителей предприятий, заслуженных изобретателей и предпринимателей, выбрало десять проектов в главной номинации и пять в молодежной.

Обладателем главной премии ВОИР 2021 года жюри назвало Рамазана Мусаевича Файзиева из города Астрахань, кандидата биологических наук, автора 5 российских и одного зарубежного патента в области разработки медицинских изделий. Победу ему принес проект "Высокотехнологичное производство саморазрушающихся медицинских шприцев третьего поколения".

В главной номинации лауреатами десять проектов.

Команда изобретателей из Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева с проектом "Технология применения биопрепаратов для повышения урожайности и улучшения качества сельскохозяйственных культур".

Студентка "Тюменский государственный медицинский университет" Татьяна Кузнецова с проектом "Профилактика внутричерепных осложнений и стойкой тугоухости у детей".

Команда изобретателей из Ульяновска награждена за проект "Устройство для измерения составляющих вектора путевой скорости для летательных аппаратов.

Алексей Торопов, кандидат технических наук из Республики Адыгея, автор более 100 научных работ, более 40 патентов. Он награжден за работу "Солнечные вакуумные пространственные тепловые коллекторы".

Профессор Вячеслав Черенков из Великого Новгорода автор более 430 научных работ, 17 патентов и изобретений удостоен приза за проект " IDS-технологии выявления и профилактики опухолевых заболеваний на доврачебном этапе".

Старший научный сотрудник Волгоградского медицинского научного центра Федор Андрющенко создал "Экзоскелет эндохирурга - инновационное решение профилактики профессиональных заболеваний", который отмечен жюри.

Его земляк Денис Дьяченко из Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования Волгоградского государственного медицинского университета удостоен премии за "Экзоскелет нижней челюсти".

Еще один волгоградец профессор Волгоградского государственного медицинского университета Александр Воробьев стал обладателем премии за проект "ЭКЗАР-экзоскелет для абилитации и реабилитации инвалидов.

Станислав из Великого Новгорода награжден за проект "Модульные бионические протезы рук SmartLi".

Обладателем главной молодежной премии ВОИР жюри назвало Самвела Владиславовича Апресяна из Москвы, профессора Медицинского института РУДН, за проект "Съемный зубной протез для пациентов с микростомией".

Организаторами конкурса стали Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, Российская академия наук, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Министерство науки и высшего образования РФ. Генеральным партнером Премии ВОИР стала компания "Металлоинвест", а главным информационным партнером - "Российская газета".