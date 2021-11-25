МИД Беларуси опроверг свое участие в организации миграционного кризиса

Представитель внешнеполитического ведомства констатировал, что зачастую в СМИ, да и в решениях политиков наблюдается попытка манипулировать и преподносить новости без фактов. "А факт заключается в том, что в мире наблюдается глобальный миграционный кризис. Беженцы, что здесь находятся, бегут не от хорошей жизни. Бегут они из стран, где в свое время хорошо порезвился Запад, со своими экспериментами, в том числе и цветными революциями, оставив в ряде стран хаос".

И Беларусь, подчеркнул он, будучи транзитной страной, "несет из-за этого издержки". А в качестве примера он привел Францию, из которой только на прошлой неделе через Ла-Манш в Великобританию направилось около тысячи беженцев в день. "И никто не объявил Францию гибридным агрессором, не двинул танки на ее границу. А в отношении 10-миллионной Беларуси полумиллиардный Евросоюз такие обвинения предъявил", - выразил удивление Глаз.

Кроме того, он напомнил, что еще весной Брюссель "инициативно приостановил все программы технической помощи пограничного сотрудничества. В числе них была, в частности, программа строительства центра для размещения беженцев. И несмотря на заявления от ЕС, на деле никакой помощи Беларуси не оказывается".

Коснулся дипломат и темы отмененных рейсов из Ирака. По его словам, беженцам, желающим вернуться домой, преград нет. Наоборот, пояснил он, им оказывается содействие, в том числе и в оформлении документов. Однако их позиция остается неизменной. Они не хотят возвращаться домой. Они все намерены следовать на Запад, резюмировал Глаз.