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25.11.2021 10:56
Рубрика: Культура

Особняк из фильма "Дом Гуччи" сдадут в аренду на одну ночь

Текст: Нива Миракян (Рим)
Киноманов, которые с нетерпением ждут выхода на экраны фильма культового режиссера Ридли Скотта о громком убийстве Маурицио Гуччи - внука основателя всемирно известного бренда Gucci Гвидо Гуччи, ждет сюрприз.
Фото: iO Donna © RIPRODUZIONE RISERVATA Фото: iO Donna © RIPRODUZIONE RISERVATA
Фото: iO Donna © RIPRODUZIONE RISERVATA

Виллу Бальбиано, в которой проходили съемки картины, в скором времени можно будет забронировать на знаменитой платформе Airbnb. По сюжету в ней живет глава знаменитого клана - Альдо Гуччи, которого сыграл 81-летний Аль Пачино.

Фото: kinopoisk.ru
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Роскошный особняк расположен на западном берегу озера Комо в северной Италии. Исторический палаццо в XVI веке построил кардинал Толомео Галлио. Дом, наряду с уникальной коллекцией произведений искусства и антикварной мебелью, приобретенной на известных мировых аукционах, украшают великолепные старинные фрески. В нем также располагаются целых шесть люксов, из которых открывается роскошный вид на озеро.

Прием заявок начнется в понедельник, 6 декабря (в 18:00 по местному времени). Снять виллу можно будет всего на один день - 30 марта 2022 года. Заплатить за подобное удовольствие придется 1000 евро, не включая налоги и сборы.

Напомним, что наряду с Пачини, главную роль в новой картине Ридли Скотта сыграла также знаменитая американская певица итальянского происхождения Леди Гага. Ей выпала актерская удача воплотить на экране образ беспощадной флорентийки, Патриции Реджани - бывшей жены Маурицио Гуччи. Реджани, прожившая с супругом 18 лет в браке, непросто не простила ему измену, а заставила его заплатить за причиненную ей боль слишком дорогую цену. Женщина наняла киллера, который 26 марта 1995 года расстрелял Маурицио на пороге его собственного дома.

Культура Кино и ТВ Мировое кино В мире Европа Италия Персона: Леди Гага

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