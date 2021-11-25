Особняк из фильма "Дом Гуччи" сдадут в аренду на одну ночь

Виллу Бальбиано, в которой проходили съемки картины, в скором времени можно будет забронировать на знаменитой платформе Airbnb. По сюжету в ней живет глава знаменитого клана - Альдо Гуччи, которого сыграл 81-летний Аль Пачино.
Роскошный особняк расположен на западном берегу озера Комо в северной Италии. Исторический палаццо в XVI веке построил кардинал Толомео Галлио. Дом, наряду с уникальной коллекцией произведений искусства и антикварной мебелью, приобретенной на известных мировых аукционах, украшают великолепные старинные фрески. В нем также располагаются целых шесть люксов, из которых открывается роскошный вид на озеро.
Прием заявок начнется в понедельник, 6 декабря (в 18:00 по местному времени). Снять виллу можно будет всего на один день - 30 марта 2022 года. Заплатить за подобное удовольствие придется 1000 евро, не включая налоги и сборы.
Напомним, что наряду с Пачини, главную роль в новой картине Ридли Скотта сыграла также знаменитая американская певица итальянского происхождения Леди Гага. Ей выпала актерская удача воплотить на экране образ беспощадной флорентийки, Патриции Реджани - бывшей жены Маурицио Гуччи. Реджани, прожившая с супругом 18 лет в браке, непросто не простила ему измену, а заставила его заплатить за причиненную ей боль слишком дорогую цену. Женщина наняла киллера, который 26 марта 1995 года расстрелял Маурицио на пороге его собственного дома.
Una notte nella villa affacciata sul lago di Como che nel film House of Gucci è di "patron" Aldo. Si può fare, ma solo a marzo 🤩 https://t.co/fi3IgM8goz— Vogue Italia (@vogue_italia) November 22, 2021