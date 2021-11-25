Орловчане смогут получить QR-код при наличии антител

Орловские власти приняли решение ввести региональные QR-коды для граждан, имеющих достаточный уровень антител к коронавирусу.

- Этот уровень будет закреплен законодательно, - уточнили в правительстве региона.

Норма начнет действовать с 1 декабря, поможет она тем, кто переболел коронавирусом, не обращаясь за медицинской помощью. Для получения QR-кода необходимо будет сделать тест на антитела к COVID-19. Справки об их наличии, выданные до 1 декабря, рассматриваться не будут. Действовать код будет только в Орловской области.

С 8 ноября в регионе действует QR-доступ в торговые центры, магазины непродовольственных товаров, кафе и другие организации - вплоть до спа-салонов. Глава региона Андрей Шлычков предупредил о возможности ограничения доступа и в продуктовые магазины.

Ранее с предложением выдавать QR-коды непривитым, но имеющим высокий титр антител людям выступил глава Амурской области Василий Орлов.